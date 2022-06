“PadreNostro”: trama, cast e trailer

Un film che è valso a Favino la coppa Volpi a Venezia Pierfrancesco Favino in "PadreNostro" Redazione Sorrisi







Non è un film sugli anni di piombo, anche se il regista conosce bene l’argomento: nel 1976, a Roma, suo padre Alfonso Noce (vicequestore impegnato nella lotta al terrorismo) sfuggì a un agguato in cui persero la vita un poliziotto e un membro dei Nuclei armati proletari. Oggi quella tragedia rivive in un film drammatico ma mai sopra le righe, che trova in Pierfrancesco Favino (premiato con la Coppa Volpi a Venezia) un interprete perfetto. Nel film suo figlio si chiama Valerio ed è interpretato da Mattia Garaci: assiste alla sparatoria che coinvolge il padre e da quel momento la sua vita, come quella di tutta la famiglia, non sarà più la stessa. Il bambino si distrae facendo amicizia con Christian (Francesco Gheghi), più grande e spavaldo di lui: un rapporto che avrà però sviluppi imprevedibili…

Cast

Attori: Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Francesco Gheghi, Barbara Ronchi

Genere: Drammatico

Durata: 120’

Regista: Claudio Noce

Trama

Roma, 1976. Valerio ha dieci anni e una fervida immaginazione. La sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre, assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Da quel momento, la paura e il senso di vulnerabilità segnano drammaticamente i sentimenti di tutta la famiglia. Ma è proprio in quei giorni difficili che Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’incontro, in un’estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite.

