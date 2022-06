“Papà per amore”: trama, cast e trailer

La commedia francese che gioca sugli equivoci, gli scambi di persona e il complicato mondo scolastico (per i genitori e per i bimbi) "Papà per amore" Redazione Sorrisi







Dalle sale francesi alla prima visione assoluta, "Papà per amore" va in onda martedì 21 giugno su Rai1. Si tratta di una commedia che fornisce un affresco ironico, per non dire agrodolce, dell'universo della scuola, dei genitori e dei bambini. Attraverso una storia che gioca sugli equivoci e lo scambio di persona, il film del 2020 declina il tema della famiglia in un modo più contemporaneo e leggero, andando oltre le definizioni tradizionali e gurdando piuttosto i fatti.

Ilcast

Genere: Commedia

Titolo originale: Parents d'élèves

Uscita: 2020

Durata: 89'

Regista: Noémie Saglio

Attori: Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau

Il trama

Sostenitore di una società pacifica, unita e solidale, il trentenne senza figli Vincent è sempre disponibile ad aiutare gli altri. Proprio per questo motivo, si offre di fare il babysitter a Bart, vivace bambino di dieci anni, che vive nel suo stesso palazzo con la madre Elise. La donna è spesso fuori casa per motivi di lavoro, così Vincent partecipa anche alla prima riunione nella scuola di Bart. Viene immediatamente scambiato per il papà e il bimbo finge che lui lo sia davvero. Vincent sa che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, tra gite e feste di fine anno. Mentre scopre che il mondo dei genitori è molto più complicato del previsto, si innamora di Nora, la maestra di Bart.

Il trailer