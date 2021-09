“Paradiso Amaro”: cast, trama, trailer e 5 cose da sapere

Matt vive e lavora come avvocato nella moderna Honolulu ed è un hapa-haole, un meticcio, che non ha mai realmente indagato il senso della sua identità culturale. Anche la scrittrice del libro proviene da questi luoghi ed è per questa ragione che la scelta di ambientare la storia alle Hawaii non è per nulla casuale. La location serve la narrazione, si fa specchio e cornice del dramma ed è assolutamente centrale per lo sviluppo della vicenda. Le ambientazioni, i set, la fotografia sono stati studiati e curati per sottolineare il contrasto tra i personaggi, ma soprattutto la stessa contraddizione di questo luogo paradisiaco dove non mancano problematiche culturali. Gli autori hanno cercato di sottolineare la bellezza e la natura dell’ambiente circostante per incrementare il contrasto interiore di Matt rispetto alla vendita della terra di famiglia. Il film viene ambientato in due luoghi ben diversi: la moderna città di Honolulu e la splendida Baia di Hanalei, nell’isola di Kauai, dove si ergono maestose le foreste tropicali, circondate dal mare. Per evidenziare la differenza tra l’immensità e la maestosità del paesaggio e gli esseri che si muovono al suo interno, gli autori hanno deciso di girare il film in wide-screen, ma senza per questo rinunciare all’effetto documentaristico e realistico di tutta la vicenda.