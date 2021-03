Penelope Cruz è “The Queen of Spain”. Trama e trailer

L’attrice spagnola ritrova per la terza volta il regista e sceneggiatore Fernando Trueba per questa commedia che la proietta indietro nel tempo, precisamente nel 1956 Penelope Cruz in "The Queen of Spain" Antonella Silvestri







Un nuovo e importante ruolo per Penelope Cruz, protagonista del film “The Queen of Spain” disponibile dal 22 marzo su Prime Video. L’attrice spagnola ritrova per la terza volta il regista e sceneggiatore Fernando Trueba per questa commedia che la proietta indietro nel tempo, precisamente nel 1956, epoca in cui il lungometraggio è ambientato.

Un ritorno artistico dicevamo. Dopo “Belle Époque” e “La niña dei tuoi sogni”, infatti, Penélope Cruz torna a farsi dirigere dal filmmaker in questa commedia in costume. Il film (distribuito da 102 Distribution) è, in realtà, il sequel de “La niña dei tuoi sogni”, con gli storici attori che, a distanza di più di vent’anni, riprendono i rispettivi ruoli.

Trama

Macarena Granada, grande diva "Hollywoodiana" di origini spagnole, torna nella sua terra d'origine per interpretare i panni della regina Isabella di Castiglia in un kolossal di coproduzione ispano-americana. L’occasione la porta sulle tracce di vecchi amici, antichi e nuovi amori e in un eroismo rivoluzionario di cui non si immaginava capace contro il regime franchista. Blas Fontiverso (interpretato da Antonio Resines), che si era trasferito a Berlino diciotto anni prima per il progetto, decide di rientrare anche lui in patria dopo essere venuto a conoscenza del ritorno della grande diva. Il suo arrivo però scatena una serie di eventi che metteranno alla prova le riprese del film di cui è protagonista la stessa Macarena.

Le dichiarazioni del regista

«Il film racconta di un gruppo e dei suoi rapporti di amicizia e, naturalmente, dell'amore per il cinema e la sua gente. Due dei film che più mi piacciono sul cinema nel cinema sono "Effetto Notte", in cui girano un film senza importanza, e Ed Wood, sul peggior regista della storia, che faceva film deplorevoli, ma entrambi raccontano l'amore per la sua arte: il protagonista di quello di Tim Burton è un sognatore. Nel mio girano uno di quei film pseudo storici che a me non piacciono» spiega Fernando Trueba che a proposito della Cruz dichiara: «Nel primo film Penelope era giovane, e questo era giusto per La nina dei miei sogni, oggi la sua grande esperienza, il riconoscimento mondiale, il suo fascino, il fatto che lavori sia in America che in Spagna, è perfetto, quasi reale per “The Queen of Spain”». Nel cast della commedia ritroviamo, tra gli altri, anche Mandy Patinkin e Cary Elwes.