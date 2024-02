“Pensati sexy”, non mi piacevo ma poi è arrivata una magica star

Diana Del Bufalo racconta il film di Prime Video in cui è una giovane donna con scarsa autostima Diana Del Bufalo in "Pensati sexy" Credit: © Prime Video Barbara Mosconi







Maddalena (Diana Del Bufalo) è una giovane donna che lavora senza grande considerazione in una casa editrice, fa la ghostwriter (l’autrice nascosta) di personaggi che non sanno scrivere, ma pubblicano libri. Le piace il suo capo (Raoul Bova), ma non le piace il proprio corpo. Finché una sera, sotto involontario effetto di cannabis, inizia a navigare su siti per adulti e accanto a lei si materializza come per magia la pornostar Valentina Nappi (nei panni di sé stessa) che la introduce al mondo del sesso senza falsi pudori, vergogne corporali e sensi di colpa.

Lezione numero uno del film “Pensati sexy”, in arrivo il 12 febbraio su Prime Video: le donne sono tutte sexy. «Ero come Maddalena da adolescente, ero più in carne, non mi accettavo, ma non solo per il fisico» racconta la protagonista di questa divertente e, per certi versi, istruttiva commedia. «Ora ho grande stima di me stessa, ma ho fatto tanta terapia dalla psicologa.Per l’autostima credo sia fondamentale la coscienza, insieme con l’esperienza». Autostima che Maddalena acquisterà nel corso di esilaranti vicende. «Non c’è bisogno di fare chissà quali cambiamenti per adeguarsi a uno standard di bellezza, ci sono donne non belle, ma che hanno sicurezza e carisma e si piacciono tanto». Alla regia un’altra donna, Michela Andreozzi: «Sempre calma e attenta a noi attori» dice Diana. «Io per la prima volta ho dovuto girare scene di sesso e all’inizio c’era un po’ di imbarazzo». Morale della storia: mai giudicare le persone come con i libri dalla copertina.