Per il 2023 Netflix punta sulle grandi star di Hollywood

Da Julia Roberts a Jennifer Lopez e Nicole Kidman: la piattaforma in streaming è pronta a sfornare film di sicuro richiamo “Da me o da te”, con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher Francesco Chignola







Si puo' vedere su

L’annuncio è stato spettacolare. Anche perché fa un certo effetto vedere nominati nello stesso trailer nomi come Jennifer Lopez, Julia Roberts, Jennifer Aniston e Nicole Kidman. Sono solo alcune delle star che riempiranno, nel corso del 2023, il palinsesto di Netflix con i loro nuovi film realizzati per la piattaforma in streaming.

Questi gli assi nella manica di Netflix con le date di uscita: