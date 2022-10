“Per lanciarsi dalle stelle”: adesso non ho più paura di avere paura

Parla Federica Torchetti, protagonista di un film sull’ansia in arrivo su Netflix "Per lanciarsi dalle stelle" Credit: © Netflix Paolo Fiorelli







Chi di noi non è stato mai colto dalla paura di fronte a una prova da affrontare? La protagonista di “Per lanciarsi dalle stelle” (dal 5 ottobre su Netflix) però ci batte tutti, come racconta Federica Torchetti, l’attrice che la interpreta: «Sole soffre di ansia e di attacchi di panico: per lei anche le imprese più semplici, come fare una gita in barca, rischiano di diventare ostacoli insuperabili. E così vive a metà».

Ma tutto cambia quando ritrova una lettera della sua migliore amica che la spingerà ad affrontare, una alla volta, tutte le sue paure. «Non sarà un percorso facile per Sole: a volte avrà successo e a volte fallirà. Ma il bello è che tutti possiamo riconoscerci in lei. Io, per esempio, non ho mai sofferto di attacchi di panico, ma girando questo film ho imparato molto su come gestire l’ansia e superare quell’odiosa sensazione di non essere mai all’altezza. A me è capitato col mestiere di attrice: avevo sempre paura dei provini e di non farcela e per questo avevo anche preparato un piano B. Invece... eccomi qua».