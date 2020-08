“Per qualche dollaro in più”: cast, trama e trailer

“Per qualche dollaro in più”: cast, trama e trailer

Foto: “Per qualche dollaro in più”: Lee Van Cleef e Clint Eastwood - Credit: © PEA

01 Agosto 2020 | 16:54 di Lorenzo Di Palma

Per qualche dollaro in più è uno dei film di Sergio Leone che hanno reinventato il genere western, lanciando allo stesso tempo Clint Eastwood. Il film uscito nel 1965 fa parte della cosiddetta la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone (insieme a Per un pugno di dollari del 1964 e Il buono, il brutto, il cattivo del 1966) ed è nato da un soggetto stesso Leone e Fulvio Morsella, sceneggiato con Luciano Vincenzoni. Si avvale inoltre della fotografia di Massimo Dallamano e delle musiche del maestro Ennio Morricone. Gli interpreti sono: Clint Eastwood (il Monco), Lee Van Cleef (il colonnello Douglas Mortimer), Gian Maria Volontè (El Indio), Mara Krupp (Mary), Luigi Pistilli (Groggy) e Klaus Kinski (Wild il gobbo).

La Trama

A caccia dell'Indio capo di un'agguerrita banda, sul quale pende la taglia di ventimila dollari, si mettono due individui intenzionati a intascare il premio: il Monco, giovane e audace pistolero, e il Colonnello, un uomo maturo che studia ed esegue le sue imprese con freddezza. Giunti entrambi a El Paso, dopo momenti di reciproca diffidenza i due si accordano per l'impresa. Il Monco si fa accogliere tra i membri della banda ed il Colonnello agisce all'esterno. Ma non tutto va secondo i loro piani e, scoperti, devono agire frontalmente contro l'Indio e i suoi. Trovano un'occasione favorevole nell'ingordigia dello stesso capo che li libera allo scopo di far scomparire il folto stuolo di pretendenti alla divisione del bottino asportato dalla banca di El Paso. I due pistoleri però, dopo aver fatto piazza pulita, si incontrano con l'Indio che viene ucciso dal Colonnello, desideroso di vendicare la morte del fratello. Al Monco rimarrà la taglia dato che il socio è pago della vendetta.

Il trailer