“Per sempre la mia ragazza”: trama, cast e trailer

16 Febbraio 2021 | 12:52 di Redazione Sorrisi

“Per sempre la mia ragazza” è un dramma sentimentale diretto da Bethany Ashton Wolf con protagonisti Alex Roe e Jessica Rothe. La storia è quella di Josie, abbandonata all’altare dal fidanzato il giorno del matrimonio. Otto anni dopo lui è un cantante di successo, ma torna in città per un funerale. Lì ritroverà Rosie, che ora ha una figlia di sette anni.

La trama

Josie viene lasciata all'altare dal fidanzato Liam, cantante country, che spinto dall'amore per la musica prova ad allontanarsi dalla sua città di origine per andare in cerca di successo. Passati otto anni, dopo aver girato in lungo e in largo e aver finalmente trovato fortuna altrove, torna a casa non appena apprende della morte di un caro amico. Il tragico evento gli darà una nuova occasione per recuperare il rapporto con la ragazza che da sempre gli fa battere il cuore.

Il cast

Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson, Tyler Riggs

Il trailer