Perfetti Sconosciuti, 5 buoni motivi per vedere il film

Il finale della pellicola è impreziosito dalla voce e l'interpretazione di Fiorella Mannoia. La canzone, scritta con Cesare Chiodo e Tony Bungaro, «racconta le criticità di una relazione complicata, fatta di silenzi, segreti, sbagli, parole sprecate e sconfitte che forse tali, in realtà, non sono mai perché, come recita il testo, 'quando si ama non si perde mai'».