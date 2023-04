“Peter Pan & Wendy”: su Disney+ la nuova versione di un grande classico

Dal 28 aprile è disponibile il remake in live action del film d'animazione del 1953 Jude Law è Capitan Uncino Giulia Ausani







Conosciamo tutti la storia di Peter Pan, e soprattutto ricordiamo il grande classico d’animazione Disney del 1953. Dal 28 aprile, le avventure del bambino che non voleva crescere prendono di nuovo vita in “Peter Pan & Wendy”, remake in live action del celebre film d’animazione che espande gli eventi del cartone animato per mostrare scene mai viste prima, fedelmente tratte dal romanzo di J.M. Barrie. Nel cast, tra gli altri, troviamo Jude Law nei panni di Capitan Uncino.

La trama

La trama del film è quella che conosciamo già bene, ma ripassarla non fa mai male: Wendy Darling (Ever Anderson) è una ragazzina che inizia a sentire sulle spalle il peso delle responsabilità. Preoccupata all’idea di lasciare la sua casa d’infanzia, fa la conoscenza di Peter Pan (Alexander Molony), ragazzino che si rifiuta di crescere. Sarà lui – con la sua compagna d'avventure, la fatina Trilli (Yara Shahidi) – a guidare Wendy e i suoi due fratelli Gianni (Joshua Pickering) e Michele (Jacobi Jupe) nella leggendaria Isola che non c’è. Tra pirati, sirene e bambini sperduti, Wendy vivrà un’avventura che cambierà la sua vita per sempre.

Una storia famosa (sotto una nuova luce)

Il regista David Lowery ha iniziato a lavorare al film nel 2016. «Pensavo di conoscere bene la storia», ha raccontato in conferenza stampa, «e invece ho scoperto che c’era molto di più di quanto pensassi, e molto che non abbiamo mai visto prima sullo schermo». Quindi il film racconta una storia già ben nota, ma la presenta sotto una nuova luce.

E lo si vede già dal titolo, che non ha caso sceglie di concentrarsi tanto su Wendy quanto su Peter. «Del resto il titolo originale del libro era proprio “Peter Pan & Wendy”», ha detto Lowery. «È lei ad andare sull’Isola che non c’è e abbiamo deciso di esplorare la sua prospettiva».

A vestire i panni di Wendy è la quindicenne Ever Anderson. «Non era facile essere una donna a quei tempi, nei primi del ‘900», ha raccontato. «Quindi si può capire quanto debba essere stato spaventoso per lei farsi carico di così tante responsabilità, e prepararsi a una vita che era già stata decisa per lei. Quello che ho amato di più del personaggio è il suo riuscire a rimanere se stessa a dispetto di tutte le sfide e i pericoli. Continua a sognare nonostante tutto».

Un Uncino terrificante ma "vero"

Capitan Uncino è uno dei cattivi più famosi del cinema e della letteratura. A interpretarlo in questo film è Jude Law. «Ho ripescato il libro, e leggendolo mi sono accorto che Uncino è presente solo in un paio di capitoli», ha raccontato. «Ma le frasi usate per descriverlo sono davvero specifiche: ad esempio, il libro dice che è l’unico pirata di cui Long John Silver avesse paura. Quindi sapevo che doveva essere veramente spaventoso, ma senza essere caricaturale… ho cercato di renderlo realistico».