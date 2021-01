Peter Rabbit: trama e trailer del “live action”

03 Gennaio 2021 | 12:09 di Redazione Sorrisi

Chi non conosce Peter Coniglio? Il beniamino dei bambini di tutto il mondo, creato dalla scrittrice inglese Beatrix Potter più di un secolo fa (era il 1902), non è mai passato di moda e ha affascinato intere generazioni di lettori. Lo dimostra anche questo film, un “live action” arrivato nelle sale italiane nel marzo 2018. Una favoletta innocua e un po’ datata? Assolutamente no: gag e risate si susseguono con gran ritmo.

Così le avventure dell’intrepido Peter (doppiato nella versione italiana da Nicola Savino) e le sue sorelle, in guerra con il proprietario dell’orto dove i coniglietti rubacchiano il necessario per pranzo e cena, entusiasmano i piccoli ma finiscono per divertire anche i genitori. Insomma Peter Rabbit è un simpatico coniglio in costante lotta con il suo vicino di casa, il signor McGregor (Domhnall Gleeson). Le cose peggioreranno quando la loro bella vicina di casa (Rose Byrne) dimostrerà tutto il suo amore per gli animali...

Attori: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Marianne Jean-Baptiste, Natalie Dew

Genere: Avventura

Durata: 95’

Regista: Will Gluck