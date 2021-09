“Pets 2 – Vita da animali”: trama, trailer e personaggi

Il decimo film firmato Illumination riporta in scena gli animali domestici più amati e fruttuosi del cinema Luca Fontò







"Pets 2 - Vita da animali" è diretto dal veterano Chris Renaud, già autore del primo film e di "Cattivissimo Me 1 e 2", "Lorax – Il Guardiano Della Foresta" e del cortometraggio "Una Ghianda È Per Sempre", spin-off de "L'era Glaciale" con protagonista il celeberrimo Scrat, che fu candidato all'Oscar 2007.

Resta invariato rispetto a "Pets" anche il cast vocale, che va dallo stesso Renaud al comico Kevin Hart, passando per Jenny Slate (Zootropolis) e Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt). Louis C.K. non è tornato a prestare le corde vocali al protagonista Max, dopo essere stato accusato (e aver ammesso) di cattiva condotta sessuale con ben cinque donne. Lo sostituisce Patton Oswalt: ma il pubblico italiano non ha notato la differenza grazie al doppiaggio del ritrovato Alessandro Cattelan.

Trailer

Trama

Dopo aver riassestato l’equilibrio in casa, con Duke a spartirsi le attenzioni della padroncina Katie, le novità nell'appartamento di Max non smettono di moltiplicarsi: prima un uomo comincia a essere presenza fissa delle loro giornate, poi l'uomo sposa la padroncina e i due, infine, mettono al mondo il piccolo Liam: un bambino che sembrerà inizialmente insopportabile, ma che poi diventerà la ragione di vita del cane protagonista. Una ragione di vita talmente morbosa che le zampe posteriori non smetteranno di grattare…

E mentre Max, rigorosamente accompagnato da Duke e da tutta la nuova famiglia, salirà in macchina per una gita in campagna dallo zio Sam, gli altri animali del palazzo dovranno affrontare avventure meno bucoliche: il supereroe Capitan Nevosetto – coadiuvato dalla new entry Margherita – cercherà di liberare una tigre bianca maltrattata in un circo; Gidget invece, sempre fidanzatissima con Max, è incaricata di prendersi cura e tenere d’occhio una palla a forma di ape, suggello della loro relazione…

Personaggi