“Pets – Vita da animali”, 10 curiosità sul film

28 Marzo 2020 | 16:30 di Marianna Ninni

Pets - Vita da animali, diretto da Chris Renaud, è prodotto da Chris Meledandri, artista che con la sua Illumination Entertainment ha già dato vita ai fortunati e amati omini gialli protagonisti di Cattivissimo Me, Cattivissimo Me 2, Minions e di un diverte cortometraggio che sarà proiettato prima dell’inizio di Pets.

Presentato in anteprima al Festival di Venezia 2016, Pets nasce da un’idea geniale e prende le mosse da una domanda molto semplice: cosa fanno gli animali domestici quando restano da soli a casa?



È così scopriamo i vizi di un assortito gruppo di amici in cui spiccano il viziato terrier Max, la pomerania Gidget, il carlino ottimista e iperattivo Mel, il sarcastico bassotto Buddy, l’adorabile mangiona Chloe, l’impavido Pisellino, il porcellino d’India Norman, il vecchio Basset Hound Nonnotto, la poiana dall’ingegno acuto Tiberius e molti altri animali. Tra tutti spicca anche Duke, il gigantesco e indisciplinato meticcio che sconvolge la vita di Max, trascinandolo in un’avventura on the road nella splendida New York.

Ironico, colorato, divertente e spassoso, Pets - Vita da animali non mancherà di divertire grandi e piccini ed è un film pieno di curiosità e simpatici riferimenti all’universo cinematografico per eccellenza. Abbiamo raccolto 10 curiosità sul film.