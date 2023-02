“Piccole donne”: trama, cast e trailer

Il romanzo classico di Louise May Alcott secondo l'adattamento (il settimo nella storia) di Greta Gerwig Cecilia Uzzo







Settimo adattamento del celebre romanzo di Louise May Alcott, "Piccole donne" del 2019 di Greta Gerwig rilegge la storia delle quattro sorelle March con un cast degno di nota: Saoirse Ronan (Jo), Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy), Eliza Scanlen (Beth) sono le sorelle protagoniste, affiancate da Timothée Chalamet nei panni del loro vicino Laurie, Laura Dern in quelli della madre (Marmee) e Meryl Streep nel ruolo della zia March. Il film ha riscosso grande successo di pubblico e di critica e collezionato sei nomination agli Oscar – comprese le categorie Miglior film e Miglior sceneggiatura non originale – ottenendo infine solo la vittoria come Migliori costumi per Jacqueline Durran.

Cast

Genere : Romantico

: Romantico Titolo Originale: Little Women

Little Women Durata: 2ore e 15minuti

2ore e 15minuti Anno: 2019

2019 Regia : Greta Gerwig

: Greta Gerwig Interpreti: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Louis Garrel, Chris Cooper

Trama

Il film narra la storia delle quattro giovani sorelle March,cioè Meg, Jo, Beth e Amy, quattro ragazze alle prese con i classici problemi della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. Jo, aspirante scrittrice, si distingue per la sua indole indipendente e per la perenne ricerca di libertà, in contrasto con la figura femminile tradizionale dell'epoca. Spronerà le sorelle a fare altrettanto con i lori sogni e a ribellarsi a quel rigido sistema sociale che le vuole sposate in un matrimonio di convenienza, abili solo a badare a casa e figli.

Trailer