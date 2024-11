“Piedone – Uno sbirro a Napoli”, con Salvatore Esposito. Cast, trama e trailer

Il primo film della nuova serie ispirata al personaggio di Bud Spencer arriva il 2 dicembre su Sky e Now Redazione Sorrisi







Ricordate gli immortali film con Bud Spencer nel ruolo del commissario Rizzo, detto “Piedone”? Il 2 dicembre su Sky Cinema e Now arriva "Piedone - Uno sbirro a Napoli", primo di una nuova serie di 4 film interpretata da Salvatore Esposito, il Genny di “Gomorra” che ne è anche uno dei co-autori assieme a Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer. Nel nuovo poliziesco, ambientato tra le vie di Napoli, troviamo anche Silvia D’Amico e Fabio Balsamo diretti da Alessio Maria Federici.

Trailer

Trama

Per Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito) tornare a Napoli significa chiudere i conti con il passato. Allievo del popolare Commissario Rizzo, detto Piedone, dovrà conquistare la fiducia della sua nuova squadra e dimostrare che i suoi metodi anticonvenzionali sono l’arma migliore per risolvere i casi in una città complessa come la sua. La commissaria Sonia Ascarelli (Silvia D'Amico), una poliziotta determinata e molto diversa da lui, gli darà decisamente del filo da torcere. Tra un’indagine e l’altra, in cui non mancheranno colpi di scena e sorrisi, Vincenzo proverà a fare pace con i propri fantasmi in una città che ha sempre qualcosa da insegnare.