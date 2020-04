“Pirati dei caraibi – La maledizione del forziere fantasma”: trama, cast e trailer

09 Aprile 2020 | 10:09 di Redazione Sorrisi

Un sequel se possibile ancor più spettacolare e ironico del film che lo ha ispirato: è "La maledizione del forziere fantasma". Ritroviamo i protagonisti del primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi: l'irresistibile capitano Jack Sparrow (Johnny Depp) e gli innamorati Elizabeth (Keira Knightley) e Will (Orlando Bloom). Stavolta li attende una missione comune e assai impegnativa: ritrovare un forziere contenente il cuore di Davy Jones (Bill Nighy), un orribile bucaniere che comanda l'Olandese Volante. Se non ci riusciranno, se la vedranno davvero brutta...



Spettacolare come un videogioco, il film ha ottenuto un successo planetario incassando oltre un miliardo di dollari.

La trama

Stavolta Jack Sparrow dovrà vedersela con il leggendario Davy Jones, capitano dell'altrettanto leggendario Olandese Volante, il veliero impareggiabile in velocità e in aspetto spettrale. E, tanto per cambiare, Will Turner ed Elizabeth Swann si troveranno ancora una volta coinvolti nelle sue avventure e dovranno accantonare i preparativi delle loro nozze per dare una mano all'eccentrico capitano.

Il cast

Johnny Depp, Naomie Harris, Stellan Skarsgard, Tom Hollander, Jack Davenport, Jonathan Pryce, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Kevin McNally, David Bailie, Alex Norton, Geoffrey Rush, David Schofield, Vanessa Branch, Lauren Maher, San Shella, Martin Klebba, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy

