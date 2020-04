“Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna”: cast, trama e trailer

02 Aprile 2020 | 11:22 di Redazione Sorrisi

Un'avventura ironica e spettacolare, scandita da duelli, cannonate e inseguimenti, senza però dimenticare un pizzico di romanticismo. È "La maledizione della prima luna", il primo episodio della saga dei "Pirati dei Caraibi".

Un kolossal (diretto da Gore Verbinski) che ha ispirato ben tre sequel, e che può contare su un cast di altissimo livello: accanto al mattatore Johnny Depp nei panni del pirata Jack Sparrow, troviamo gli innamorati Keira Knightley (la bella Elizabeth) e Orlando Bloom (l'umile ma valoroso Will). Completano la parata di stelle Jonathan Pryce (il governatore inglese, padre di Elizabeth) e Geoffrey Rush (il capitano Barbossa, comandante di un vascello fantasma...).

Spettacolo assicurato, grazie a effetti speciali davvero straordinari e al carisma di un Depp davvero a suo agio nei panni di uno dei personaggi più riusciti della sua lunga carriera.

Cast

Genere: Avventura

Titolo originale: Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

Uscita: 2003

Durata: 144'

Regista: Gore Verbinski

Attori: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Jack Davenport, Jonathan Pryce

Trama

Nel XVII secolo ne Mar dei Caraibi Jack Sparrow viene suo malgrado coinvolto in una lotta senza tregua dall'astuto Capitano Barbarossa che ruba la sua nave, la Black Pearl, assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce Elisabeth, la bella figlia del governatore amico di infanzia della ragazza. Will Turner decide di allearsi con Jack per tentare di battere Barbarossa. A bordo della nave più veloce del regno, l'Interceptor, i due si mettono alla caccia del pirata. C'è però una cosa che Will e Jack non sanno...

