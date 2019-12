“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”: cast trama e trailer e le cose da sapere

Arriva in prima tv in chiaro il quinto delle avventure con Johnny Depp e con le new entry Brenton Thwaites e Kaya Scodelario

09 Dicembre 2019 | 14:58 di Redazione Sorrisi

Johnny Depp torna a vestire i panni di Jack Sparrow "Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar", quinto film della saga Disney. Il film, che arriva finalmente in prima tv in chiaro, è avvincente e recupera la stessa ironia e verve comica del primo capitolo. Giocando sugli stessi temi, regala allo spettatore due piacevoli ore di puro intrattenimento.



Tra grandi ritorni e nuove rivelazioni, questa avventura vede Sparrow, insieme al giovane Henry (Brenton Thwaites) e a Carina Smyth (Kaya Scodelario), opporsi al cattivo interpretato da Javier Bardem.



Cast

Tanto per cambiare tutto ruota intorno a lui, il protagonista indiscusso: Jack Sparrow (Johnny Depp), il pirata più eccentrico di Hollywood. Lo ritroviamo nei guai fino al collo: è rimasto senza un soldo e si ritrova alle calcagna un’orda di «marinai fantasma» guidati da un suo mortale nemico, il capitano Salazar (Javier Bardem). Un tipo poco raccomandabile che non solo vuole cancellare dalla faccia della Terra tutti i pirati, ma ha anche un conto personale da regolare proprio con Sparrow.

Accanto a Bardem (uno spettacolo: si vede che spaventare il pubblico lo diverte un mondo!) tra le novità del film meritano una citazione Kaya Scodelario (l’astronoma Carina Smyth) e Brenton Thwaites (il marinaio Henry Turner): una coppia bella e intrepida che si troverà a dare una mano al trafelato Sparrow.

Non saranno i soli: nella lotta tra Jack e il nuovo nemico si troveranno coinvolti anche Capitan Barbossa (Geoffrey Rush, sempre presente nei cinque film) e i redivivi Will Turner (Orlando Bloom) ed Elizabeth Swann (Keira Knightley), che tornano in azione dopo aver saltato il quarto capitolo. Come ciliegina sulla torta, nel cast come ospite speciale c’è Paul McCartney: proprio lui, il mitico bassista dei Beatles. Dopo il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards, che aveva interpretato un fantastico papà di Jack Sparrow nel terzo e nel quarto film, la Disney ha arruolato un’altra leggenda della musica.

Trama

È un Jack Sparrow quasi caduto in disgrazia quello che troviamo nel quinto film sui pirati. Spesso ubriaco e ormai poco rispettato persino dai componenti della sua ciurma, continua a cacciarsi nei guai, corre continuamente dietro alle gonnelle di donne già impegnate e mette in piedi elaborati piani o furti che si rivelano fallimentari. Ma quando il suo cammino incrocia quello del giovane Henry, che gli porta un messaggio del Capitano Salazar, e quello dell’astronoma Carina Smyth, Jack Sparrow viene richiamato all’avventura. Solca ancora una volta i mari dell’oceano per trovare il leggendario Tridente di Poseidone, prima che Salazar riesca a mettere a segno il suo folle piano di uccidere tutti i pirati ancora in vita.

