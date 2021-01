“…Più forte ragazzi!”: cast, trama e trailer

La premiata coppia Bud Spencer & Terence Hill si trasferisce in Amazzonia per un film oramai di culto del 1972

23 Gennaio 2021 | 16:56 di Lorenzo Di Palma

Dopo l’enorme successo dei due Trinità, Bud Spencer e Terence Hill volarono in Amazzonia per girare ...Più forte ragazzi!, diretto da Giuseppe Colizzi. Un film su sceneggiatura di Giuseppe Colizzi, Barbara Alberti e Amedeo Pagani che è stato il secondo incasso italiano dopo Ultimo tango a Parigi nel 1972. Le musiche del film sono degli Oliver Onions, ovvero Guido e Maurizio De Angelis, che vinsero il Nastro d'argento nel 1973 per la Migliore colonna sonora.

La trama

Plata e Salud (Bud Spencer e Terence Hill), amici inseparabili e piloti valevoli che lavorano per le linee private del Brasile, si cimentano in intrallazzi più o meno leciti per arrotondare lo stipendio. Un giorno, a causa di un guasto, precipitano in una zona inospitale dell'Amazzonia popolata da cercatori di smeraldi e indigeni del posto: per sbarcare il lunario si mettono alla ricerca di resti di vecchi aerei che iniziano a commerciare. Il loro business cresce presto, ma non è ben visto da Mr Ears, che vuole il monopolio dei traffici nel luogo. I due dovranno imparare a difendersi...

Il CAST

Con Terence Hill, Bud Spencer, René Kolldehoff, Riccardo Pizzuti, Marcello Verziera, Cyril Cusack, Alexander Allerson, Carlos Muñoz , Nando Murolo, Michel Antoine e Sergio Buzzichini.

Il trailer