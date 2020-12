Pixels: cast, trama e trailer del film con Adam Sandler

28 Dicembre 2020 | 12:10 di Redazione Sorrisi

Avreste mai pensato di vedere sul grande schermo i classici arcade games degli anni '80 come Pac-Man, Donkey Kong, Centipede e Space Invaders? Succede in Pixels, film del 2015 con Adam Sandler, Michelle Monaghan, Brian Cox, Jane Krakowski e Ashley Benson. La commedia, diretta da Chris Columbus, regista di Mamma ho perso l’aereo, Mrs Doubtfire, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, segue la storia di un team composto da quattro curiosi personaggi alle prese con l’invasione di un gruppo di alieni. Il film è tratto dal cortometraggio di Patrick Jean che ha lavorato alla sceneggiatura insieme a Adam Sandler (che è anche produttore), Tim Herlihy e Timothy Dowling.

Trama

Una ragazza aliena scambia le immagini dei vecchi videogames per una dichiarazione di guerra e attacca la Terra usando i giochi stessi come modelli per i loro assalti. Il Presidente degli Stati Uniti chiama allora il suo amico d'infanzia Sam Brenner (Adam Sandler), un campione di videogames negli anni '80, per difendere la terra. Il destino del nostro pianeta è nelle mani di un improbabile team di nostalgici giocatori.

