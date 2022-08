“Poli opposti”: cast, trama e trailer

Commedia romantica con Luca Argentero e Sarah Felberbaum alle prese con le leggi della fisica in amore Redazione Sorrisi







Luca Argentero e Sarah Felberbaum sono i protagonisti di "Poli opposti", commedia romantica diretta da Max Croci e scritta dal prolifico sceneggiatore Gianluca Ansanelli. Gli attori italiani, molto amati dal pubblico, si calano nei panni di due persone che non potrebbero essere più diverse. Eppure, come si dice, «gli opposti si attraggono»… O forse, in fondo, non sono poi così diversi?

Cast

Genere: Commedia

Commedia Anno : 2015

: 2015 Durata: 1h 25m

1h 25m Regia : Max Croci

: Max Croci Attori: Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio, Riccardo Russo, Gualtiero Burzi, Stefano Fresi

Trama

Sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, i protagonisti fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più diversi: lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite. Lei, infatti, è l'avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca. Lui è il terapista di coppia Stefano Parisi che si è appena separato dalla moglie Mariasole. I loro uffici, con annessa abitazione, si ritrovano sullo stesso pianerottolo e così entrano immediatamente in conflitto, soprattutto quando all’antipatia reciproca si aggiunge la rivalità professionale, quando i pazienti dell'una cominciano a rivolgersi all'altro, e viceversa. Quando però Luca, il figlio di Claudia, chiede di andare in terapia da Stefano, i due dovranno fare i conti con le leggi della fisica: i poli opposti sono destinati ad avvicinarsi.

