“Poveri ma ricchi”: cast, trama e trailer

05 Marzo 2020 | 10:09 di Redazione Sorrisi

Meglio felici e senza soldi o ricchi ma infelici? È la domanda intorno a cui ruota "Poveri ma ricchi", il film diretto da Fausto Brizzi che ha per protagonisti Christian De Sica ed Enrico Brignano accompagnati da Lucia Ocone, Anna Mazzamauro e Lodovica Comello.



Al centro di tutto ci sono i Tucci, una famiglia che vive di stenti nel Lazio e da un giorno all'altro si ritrova ricca grazie a una inaspettata vincita che li rende milionari. Intenzionati a tenere ben nascosta la loro nuova condizione e proiettati verso un futuro migliore, i Tucci decidono di fare il salto di qualità e abbandonano la provincia laziale per dirigersi in Lombardia e iniziare la loro vita da ricchi nella bella Milano.



Il risultato? Incontri imbarazzanti, situazioni grottesche ed eventi surreali che vedono i Tucci al centro di una serie di dinamiche dove a emergere è solo il loro senso di inadeguatezza. Del resto, nel momento in cui la famiglia Tucci scopre che i moderni ricchi mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche, la vita assume un contorno amaro e la tanto desiderata ricchezza diventa una vera scocciatura.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2016

Durata: 90'

Regista: Fausto Brizzi

Cast: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello, Ubaldo Pantani, Gianmarco Tognazzi, Camila Raznovich, Giobbe Covatta, Bebo Storti

Trama

La famiglia Tucci di Torresecca è composta dai genitori Danilo e Loredana, i figli Tamara e Kevin, la nonna Nicoletta e lo zio Marcello. Un giorno Loredana vince alla lotteria cento milioni di euro e tutta la famiglia trasloca dal paesino della campagna romana a Milano, per sottrarsi all'attenzione di amici e conoscenti e godersi una nuova vita da milionari. Ma arrivati nel capoluogo lombardo, non tutto sarà come si aspettavano e dovranno fare presto i conti con il fatto che i soldi non portano la felicità.

Trailer