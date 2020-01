“Poveri ma ricchissimi”: trama, cast e trailer

Christian De Sica e Lucia Ocone sono i protagonisti di questa divertente commedia che arriva in prima tv in chiaro su Canale 5 in prima serata

13 Gennaio 2020 | 11:03 di Redazione Sorrisi

Dopo aver vinto 100 milioni alla lotteria, la famiglia Tucci, capitanata da Danilo e Loredana (Christian De Sica e Lucia Ocone), ha deciso di fare le cose in grande. E di fondare addirittura uno Stato, dichiarando l’indipendenza del loro paesino di Torresecca al grido di «Se semo dati». E per l’occasione il leader dei Tucci si fa anche un nuovo look biondo platino simil-Trump, in modo da essere «più internazionale». Tornano le avventure della famiglia più simpaticamente zoticona d’Italia: tra le gag più divertenti, quelle che vedono protagonisti anche Anna Mazzamauro (nonna Nicoletta) ed Enrico Brignano (zio Marcello).

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2017

Regista: Fausto Brizzi

Attori: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lodovica Comello, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Dario Cassini, Giobbe Covatta, Tess Masazza, Nicolò De Devitiis, Roberta Lanfranchi

Trama

La famiglia Tucci si rifiuta di pagare le tasse italiane e trasforma Torresecca in un paradiso fiscale attraverso un escamotage. Così facendo, realizza il sogno di molti italiani: non essere schiavi delle regole dello Stato. Torresecca diventa un vero principato a conduzione familiare, il pater familias Danilo diventa Presidente del Consiglio ed emana decreti in base alle proprie convinzioni e all'estro del momento. Non tardano a presentarsi gli attriti con la madrepatria, e anche all'interno della famiglia stessa...

Trailer