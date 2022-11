Prima di “Mercoledì”: 10 film di Tim Burton

Il primo film d'animazione diretto da Tim Burton non è, come erroneamente si crede, "The Nightmare Before Christmas", il cui regista è Henry Selick (su Netflix è di recente approdato il suo nuovo film, sempre in stop motion, "Wendell & Wild"). Burton ideò il mondo e i personaggi, e lo produsse, ma è con "La sposa cadavere" che passa dietro la macchina da presa per narrare una storia in animazione passo uno, ambientata in un contesto vittoriano (anche se l'ispirazione è dal folclore ebraico), che vede un tremebondo fanciullo risvegliare - e sposare - per sbaglio una malinconica zombie che vuole portarlo sottoterra insieme agli allegri compagni defunti.

Su Netflix