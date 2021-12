“Pulp Fiction”: cast, trama e trailer

Il capolavoro di Quentin Tarantino che ottenne sette nomination agli Oscar e fu premiato con la Palma d’Oro a Cannes Pulp Fiction: una scena del film Lorenzo Di Palma







Un killer si innamora della moglie del suo capo, un pugile rinnega la sua promessa e una coppia tenta una rapina che va rapidamente fuori controllo. In estrema sintesi è la trama di Pulp Fiction, capolavoro del 1994 diretto da Quentin Tarantino, divenuto subito un film di culto per i suoi dialoghi e scene indimenticabili. E pensare che Uma Thurman, attrice feticcio di Tarantino con Tim Roth che pure fa parte del cast, all’inizio rifiutò la parte e per sostituirla il regista pensò a Jennifer Aniston, ma prima decise di fare un ultimo tentativo con la Thurman, che dopo aver ascoltato tutto il copione al telefono accettò. E anche per il ruolo di Butch, reso poi celebre da Bruce Willis, Tarantino all’inizio pensò a Sylvester Stallone. Ma gli aneddoti sul film sono infiniti. Per esempio la famosa citazione dal libro di Ezechiele, che il Jules di Samuel L. Jackson recita più volte nel film, in realtà faceva parte già della sceneggiatura di Dal tramonto all’alba, ma poi fu eliminata. Alla fine il film rilanciò verso nuove direzioni la carriera di John Travolta e consacrò la giovane e già quotata Uma Thurman. Entrambi guadagnarono una candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista insieme a Samuel L. Jackson. Oscar che però fu vinto solo da Tarantino e Roger Avary per la miglior sceneggiatura originale. Il film inoltre si aggiudicò la Palma d'Oro al Festival di Cannes del 1994.

Il cast

Genere : Drammatico

: Drammatico Titolo originale : Pulp Fiction

: Pulp Fiction Uscita : 1994

: 1994 Nazionalità : USA

: USA Durata : 154'

: 154' Regista : Quentin Tarantino

: Quentin Tarantino Attori: Ving Rhames, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Keitel e Amanda Plummer

Il trailer

La trama

Tre storie di altrettante coppie di criminali, ambientate a Los Angeles: una è quella formata da Honey Bunny e Pumpkin, giovani ladruncoli che hanno deciso di rapinare la caffetteria in cui stanno facendo colazione; poi ci sono Vincent Vega e Jules Winnfield, killer al soldo del boss Marsellus Wallace, con il compito di recuperare una valigetta misteriosa; e, infine, Butch Coolidge, pugile corrotto da Marsellus, che gli ha chiesto di perdere un incontro. Tutte le vicende finiscono per convergere in una caffetteria...