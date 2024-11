“Purché finisca bene – Tutto a posto”. Trama e cast

Il secondo appuntamento con il nuovo ciclo della collana "Purché finisca bene" Tiziana Lupi







Il secondo appuntamento con il nuovo ciclo della collana "Purché finisca bene", il 10 novembre, è con "Tutto a posto", diretto da Giorgio Romano. Il film tv racconta una storia di amicizia tra persone molto diverse. I protagonisti sono Francesco (Michele Di Mauro), professore di mezza età rimasto cieco in seguito a una malattia, e Sasà (Michele Eburnea), un ragazzo di strada che, con la scusa di portargli la spesa, si stabilisce nella casa del burbero professore. Ma l’arrivo di due ragazze...

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2024

2024 Durata: 90'

90' Regista: Giorgio Romano

Giorgio Romano Attori: Michele Di Mauro, Michele Eburnea, Giulia Fazzini, Antonio Gerardi

Trama

Reggio Calabria, Francesco è un professore di mezza età rimasto cieco a seguito di una malattia. La moglie l’ha abbandonato e la figlia Maria è partita per studiare a Londra. Francesco è un burbero e una mattina colpisce col bastone Sasà, un ragazzo che vive per strada. Con la scusa di portargli la spesa, Sasà si introduce in casa sua e, attento a non farsi scoprire, si stabilisce lì. Il ragazzo si addormenta ascoltando i romanzi che ogni sera Angela, la portiera, legge al professore e, nel corso della loro convivenza, si affeziona inaspettatamente all’uomo, facendo del suo meglio per aiutarlo. All’improvviso, il professore gli rivolge parola: la sua presenza non è mai stata segreta. Nel frattempo, Sasà ha anche conosciuto Anna, una floral designer di cui si innamora. La ragazza ha un sogno: creare una nuova rosa nel vivaio in cui lavora e dove bazzica spesso Sasà. In occasione del compleanno di Francesco, alla notizia che verrà anche la figlia Maria, il ragazzo ha sistemato il terrazzo di casa, sostituendo le piante secche con quelle del vivaio. Tutto sembra filare liscio, finché la realtà delle cose non viene alla luce.