Quando la mafia ti calunnia: “Mascaria”, un film su un eroe che si ribella al pizzo

Tiziana Lupi







In siciliano “mascariato” significa calunniato. Ed è da qui che prende il titolo “Mascaria”, il film tv di Isabella Leoni che Rai1 propone in prima serata il 23 maggio, Giornata della legalità, nonché anniversario della strage di Capaci (PA). Il film, ispirato a una brutta (e vera) vicenda di mafia e di ribellione al racket, racconta la storia di Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane), costruttore siciliano che, come purtroppo tanti altri, è costretto a pagare il pizzo alla mafia.

Esasperato, decide di denunciare i suoi estorsori, causando l’arresto e la condanna dei mafiosi che lo vessavano. Ma arriva la vendetta: un boss lo accusa di essere stato suo socio in affari. Naturalmente è una bugia, ma ormai Pietro Ferrara è “mascariato”, calunniato. E rapidamente l’uomo da accusatore diventa imputato ed è costretto a iniziare un’estenuante battaglia giudiziaria per riabilitare il suo nome e la sua azienda, presa in mano dal figlio maggiore.

Anche i suoi familiari, intanto, diventano possibili bersagli della mafia, tanto che la moglie Mimma (Manuela Ventura) inizia a pensare di trasferirsi in un’altra regione. Ad aiutare Pietro nella sua battaglia c’è l’avvocato Baldani (Fortunato Cerlino), esperto di processi di mafia, con la sua assistente, l’avvocata De Santis (Floriana Gentile).