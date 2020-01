“Quando un padre”: trama, cast e trailer

In questo film drammatico Gerald Butler è un padre che mette in dubbio il lavoro dopo la malattia del figlio

07 Gennaio 2020 | 17:17 di Redazione Sorrisi

In questo film che segna l’esordio alla regia di Mark Williams, Gerard Butler è un padre che mette in discussione la sua vita professionale per la malattia del figlio. "Quando un padre" è un dramma emozionante che racconta di quando la vita quotidiana in famiglia viene scossa. Nel cast anche Willem Dafoe.

Il cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: A Family Man

Uscita: 2016

Nazionalità: Canada - USA

Durata: 108'

Regista: Mark Williams

Cast: Alison Brie, Gerard Butler, Maxwell Jenkins

La trama

Dane Jensen è un cacciatore di teste di Chicago, un selezionatore di personale per conto di una spietata società di collocamento, che lavora tutti i giorni fino a tardi per assicurare alla moglie e ai tre figli il tenore di vita che desiderano. Mentre combatte per migliorare la sua posizione professionale, la sua famiglia desidera solo averlo di più accanto a loro e la situazione si fa drammatica quando Ryan, il maggiore, si ammala di leucemia: a questo punto Dane dovrà scegliere a chi e a cosa dare la priorità.