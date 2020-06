“Quanto basta”: trama, cast e trailer

In questa commedia del 2018 Vinicio Marchioni è un cuoco che si trova a scontare una pena in un centro per ragazzi autistici

30 Giugno 2020 | 11:10 di Redazione Sorrisi

La commedia del 2018 “Quanto basta”, per la regia di Francesco Falaschi, vede protagonista Vinicio Marchioni nei panni di uno chef, condannato per percosse che si trova a scontare una pena ai servizi sociali in un centro per ragazzi autistici. Qui conoscerà il giovane e talentuoso Guido (Luigi Fedele) e la psicologa Anna (Valeria Solarino).

La trama

Arturo, cuoco stellato, viene arrestato per percosse e lesioni aggravate a un collega. Dopo sei mesi di carcere, deve scontare una pena alternativa: insegnare a cucinare a un gruppo di ragazzi autistici affidati ai servizi sociali e supervisionati dalla psicologa Anna. Tra loro spicca Guido, affetto da sindrome di Asperger, che ha un talento innato per l'alta cucina. Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per un concorso culinario che odia e al quale concorre anche il suo acerrimo rivale, Daniel Marinari.

Il cast

Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele, Sandro Haber



Il trailer