“Quasi amici”: 5 motivi per vedere il film

Con un incasso mondiale di circa 324 milioni di dollari, «Quasi amici» è stato uno dei film francesi più visti di sempre. Nakache e Toledano si affidano a una regia sobria ed elegante, a una scelta musicale calzante e a un buon ritmo, per narrare l’incontro tra due personalità che, se non fosse stato per le circostanze, non si sarebbero mai incontrate né rivolte la parola. Il film si ispira a una storia realmente accaduta da cui, nel 2004, è stato tratto anche un documentario. La regia serve totalmente la narrazione e permette di evidenziare il divario tra la ricchezza e la povertà, così come la distanza tra due personaggi, il serio Philippe e il risoluto Driss, che sono entrambi cambiati da questo magico incontro.

Umorismo e irriverenza

Uno dei punti di forza di questo film è l’irriverenza e l’umorismo con cui il personaggio di Driss si accosta a Philippe. Non c’è pietà nel suo legame con l’uomo e la disabilità viene affrontata con quel tocco tipico della commedia che può sicuramente far storcere il naso a qualcuno. Il film ha ricevuto delle critiche negative proprio perché descritto da molti come razzista e fastidioso per il modo in cui si sorride della disabilità di Philippe. Ma l’umorismo cui si fa ricorso, per quanto irriverente, è genuino e non ha mai l’intenzione di banalizzare o sminuire la drammaticità della situazione. Non c’è nell’atteggiamento di Driss nessuna cattiveria né tantomeno la volontà di offendere Philippe. Le battute e le situazioni ironiche tra i due aiutano a sorridere bonariamente di fronte a una situazione di difficoltà e a commuoversi grazie alla relazione di questi due uomini che, in fondo, hanno un bisogno estremo l’uno dell’altro per affrontare la vita con uno spirito nuovo. «Quasi amici» non è che una bellissima commedia drammatica sull’amicizia e sulla diversità, una piacevole sorpresa dove tutto viene affrontato con grande senso realistico e senza mai scivolare nel facile e fastidioso pietismo.