“Quasi orfano”: trama, cast e trailer

L’importanza delle origini (e dei costumi familiari) è al centro di "Quasi orfano", commedia con Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini che approda in prima tv lunedì 20 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy), in streaming su Now e disponibile on demand. Umberto Carteni (regista di “Diverso da chi?”) ha diretto, curandone anche la sceneggiatura, questo film che è il remake del francese "Ti ripresento i tuoi".

La trama

Valentino Tarocco ha abbandonato la Puglia per inventarsi una nuova vita a Milano, dove è diventato un famoso designer dal nome Vale Rocco insieme alla moglie Costanza. L’uomo ha progressivamente tagliato i ponti con la sua famiglia, al punto di dichiararsi "quasi orfano" e cambiare cognome. Per errore, l’invito a un evento della sua azienda arriva anche alla sua famiglia d'origine. Quando il pittoresco clan Tarocco approda a Milano, ne succederanno di tutti i colori.

Il trailer

Il cast

Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini guidano un grande cast corale che comprende Antonio Gerardi, Grazia Schiavo, Adriano Pappalardo, con Nunzia Schiano e la partecipazione di Bebo Storti.