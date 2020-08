“Quello che non so di lei”: trama, cast e trailer

17 Agosto 2020 | 13:41 di Lorenzo Di Palma

Diretto da Roman Polanski nel 2017, con Emmanuelle Seigner ed Eva Green, Quello che non so di lei (Based On a True Story è il titolo originale) è un film thriller drammatico tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice francese Delphine de Vigan e sceneggiato con l' aiuto della stessa autrice. Nel cast accanto alle due protagoniste, Emmanuelle Seigner ed Eva Green, ci sono Vincent Perez, Damien Bonnard e Dominique Pinon.

LA TRAMA

Delphine è una scrittrice di successo. Il suo ultimo romanzo, quello più personale in cui racconta la storia della sua famiglia, è diventato un best-seller mondiale. Scrivendolo si è messa completamente a nudo, al punto da essere accusata di aver strumentalizzato il suo dolore. Tutti aspettano un suo nuovo romanzo, ma Delphine è paralizzata, ha un blocco creativo. Un giorno, per caso, incontra Leila, una giovane donna affascinante e misteriosa, comparsa dal nulla, eppure capace con naturalezza di entrare nella sua vita, come amica e confidente. La presenza di Leila in poco tempo diventa imprescindibile e quella che sembrava essere un’amicizia si trasforma in un rapporto morboso e ambiguo. Ma chi è davvero Leila? E cosa vuole realmente da Delphine?

