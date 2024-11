“Questione di stoffa”, con Pierpaolo Spollon e Kabir Bedi. Trama e cast

Nella prima serata della domenica di Rai1 tornano i film tv della collana "Purché finisca bene" Tiziana Lupi







Nella prima serata della domenica di Rai1 tornano i film tv della collana "Purché finisca bene", prodotta da Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction. Il 3 novembre si parte con "Questione di stoffa".

Diretto da Alessandro Angelini, racconta la “sfida” tra due sartorie rivali in Veneto: la storica Mampresol, azienda di famiglia nella quale lavora il giovane disegnatore Matteo (Pierpaolo Spollon), e la nuova arrivata Deepti’s Taylor, di proprietà dell’indiano Ramesh (Kabir Bedi) e dei suoi nipoti. Ad accendere la miccia è la sfilata di moda di una stravagante cliente, ma a complicare le cose, come in ogni commedia che si rispetti, ci si metterà anche l’amore. «È la storia perfetta per trasmettere il messaggio che la cooperazione è molto meglio del conflitto, soprattutto in questo periodo di guerre» dice l’attore indiano.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2024

2024 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100'

100' Regista: Alessandro Angelini

Alessandro Angelini Attori: Pierpaolo Spollon, Kabir Bedi, Beatrice Sandri

Trama

Matteo è un giovane disegnatore che, nell'attesa di pubblicare una graphic novel, lavora nell'attività di famiglia. Cresciuto con il padre Orlando e la nonna Mina, aiuta entrambi nella storica sartoria "Mampresol". La cliente più importante è la stravagante Serena Ravagnin, che arriva periodicamente munita di bozzetti da trasformare in abiti, in attesa della sfilata che la proclamerà stilista a tutti gli effetti.