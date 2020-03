“Quo Vado?”: trailer, trama, cast e personaggi

26 Marzo 2020 | 12:21 di Redazione Sorrisi

"Quo Vado?" racconta la storia di un giovane ossessionato dal posto fisso. Quando a causa di un riforma della pubblica amministrazione il lavoro di Checco e di molti altri dipendenti statali rischia di saltare, il giovane farà di tutto pur di preservarlo.

Battute divertenti, situazioni al limite del paradosso, personaggi dissacranti e una storia che funziona. Ancora una volta Luca Medici (vero nome del comico) riesce a realizzare un film che sta in piedi in ogni suo aspetto.



Quella di Checco Zalone è «Una comicità molto umana, capace di far ridere, appassionare e commuovere il grande pubblico» ha dichiarato il produttore Pietro Valsecchi, che ha poi aggiunto: «Le sue storie ti fanno ridere a crepapelle e commuovere allo stesso tempo. Il tutto con un grande pregio: quello di non utilizzare la volgarità come espediente comico».



Con il suo quarto film Checco Zalone riesce a ridere e a far ridere dell'Italia e degli Italiani giocando sugli stereotipi più classici.

Trama

Checco, impiegato in Puglia nell'ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l'amore vero.

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2016

Durata: 86'

Regista: Gennaro Nunziante

Attori: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

