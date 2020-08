“R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà”: trama, cast e trailer

16 Agosto 2020 | 13:47 di Lorenzo Di Palma

Jeff Bridges (Il grande Lebowski, Il Grinta) e Ryan Reynolds (Safe House-Nessuno è al sicuro, Ricatto d’amore) sono i protagonisti di R.I.P.D. - Poliziotti dall’aldilà, un’avventura dall’atmosfera soprannaturale nei panni di due poliziotti “non morti” che vengono rispediti sulla Terra dal “Dipartimento Rest In Peace”, per proteggere il nostro mondo da una folta schiera di creature distruttive che si rifiutano di compiere un trapasso pacifico. Diretto nel 2013 da Robert Schwentke (Red) e prodotto da Neal H. Moritz (la serie di Fast and Furious, Io sono leggenda), Michael Fottrell e Mike Richardson, nel cast ci sono anche Kevin Bacon, Mary-Louise Parker, Robert Knepper, James Hong, Zoe Aggeliki, Stephanie Szostak, Mike O'Malley, Devin Ratray, Marisa Miller, Kachina Dechert, Jamie Christopher White, Tobias Segal, Michael Yebba, Jane Forrestal, Jim Ford, Georgia Lyman, Joshua Koopman, Dakota Shepard, Emmalyn Anderson e Lance Greene.

TRAMA

Il veterano sceriffo Roy Pulsifer (Bridges) ha passato la sua carriera con la leggendaria forza di polizia conosciuta come il Dipartimento “Riposa in Pace” inseguendo mostruose anime mimetizzate tra la popolazione dei viventi come se fossero persone normali. Il suo compito? Arrestare e consegnare alla giustizia i speciali fuorilegge che cercano di sfuggire al giudizio finale nascondendosi fra gli ignari viventi sulla terra. Una volta che allo sputasentenze Roy viene assegnato lo scomparso astro sorgente della polizia di Boston, il detective Nick Walter (Reynolds) come il suo giovane partner, i due nuovi partner devono trasformare il loro riluttante rispetto in un lavoro di squadra di prim’ordine. Quando scoprono un complotto che potrebbe terminare la vita sulla Terra come la conosciamo, due dei migliori agenti del Dipartimento devono restaurare l’equilibrio cosmico… o restare a guardare quando il tunnel verso l’aldilà comincia a mandare spiriti infuriati in una direzione molto sbagliata.

IL TRAILER