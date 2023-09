“Rachel”: cast, trama e trailer

Dal regista di “Notting Hill” un noir ambientato nella Cornovaglia del 1830 con Rachel Weisz Rachel Credit: © 20th Century Studios Italia Lorenzo Di Palma







Un noir che fa pensare a Hitchcock tra nebbia inglese e passioni letali. È “Rachel” (“My Cousin Rachel”) una storia d’amore misteriosa e con differenti livelli di lettura diretta da Roger Michell nel 2017 e ambientata nella Cornovaglia del 1830, in cui un giovane inglese (Sam Claflin) mette in atto una strategia di vendetta contro la sua enigmatica e bellissima cugina (Rachel Weisz), credendola responsabile della morte di suo cugino Ambrose, con cui è cresciuto. Tuttavia, dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere al suo fascino fino a esserne ossessionato. L’ombra di Alfred Hitchcock si allunga su tutta questa storia, tratta peraltro da un romanzo di Daphne Du Maurier, autrice di “Rebecca la prima moglie” e di “Uccelli”. Mitchell, regista famoso per “Notting Hill”, riesce a governare con mano sicura anche il genere noir, grazie anche al deciso sostegno di Rachel Weisz, perfetta nella parte.

Trailer

Cast

Genere: Giallo

Titolo originale: My Cousin Rachel

Uscita: 2017

Nazionalità: UK - USA

Durata: 106'

Regista: Roger Michell

Attori: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino

Trama

Philip, un giovane orfano inglese, forgia la sua vendetta nei confronti della misteriosa e bella cugina Rachel, convinto che ella sia responsabile della morte del marito, suo tutore. Tuttavia, i suoi sentimenti diventano sempre più confusi quando si rende conto di cedere al fascino della seducente cugina.