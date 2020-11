Rai Movie ricorda Mario Monicelli

29 Novembre 2020 | 13:28 di Lorenzo Di Palma

Rai Movie domenica 29 novembre rende omaggio alla memoria di Mario Monicelli, a dieci anni dalla scomparsa, trasmettendo due dei film che il regista ha amato di più: in prima serata per la prima volta in tv, la versione restaurata dalla Cineteca di Bologna de L’armata Brancaleone e, alle 23.35, Risate di gioia.

L'Armata Brancaleone è un caposaldo della cultura cinematografica italiana, tanto che il titolo è entrato nell'uso comune per indicare una compagnia di gente sgangherata. Presentato a Cannes nel 1966, il film è stato un enorme successo di pubblico e critica. Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Gian Maria Volontè, Maria Grazia Buccella, Enrico Maria Salerno e Barbara Steel interpretano personaggi strampalati e leggendari che popolano un medioevo insolito ideato dal genio di Monicelli, in collaborazione con Age & Scarpelli.

Risate di Gioia è un film molto amaro in cui recitano insieme, per la prima e unica volta sullo schermo, Anna Magnani e Totò. Una storia che si sviluppa nella notte di Capodanno e che fonde insieme due novelle di Moravia tratte da Racconti romani: Le risate di gioia e Ladri in chiesa.