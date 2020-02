Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a marzo 2020

Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a marzo 2020

Tra le novità ci sono "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle", "Cena con delitto - Knives out" e "L'immortale"

27 Febbraio 2020 | 16:11 di Giulia Ausani

Anche a marzo Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra gialli, thriller e pellicole per tutta la famiglia.

Già da fine febbraio sono disponibili la commedia horror "Zombieland - Doppio colpo", sequel del film del 2009 con Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone, e "Le Mans ‘66 - La grande sfida", che racconta come il progettista Carroll Shelby (Matt Damon) e il pilota Ken Miles (Christian Bale) negli Anni 60 cercarono di progettare un'auto Ford in grado di battere la Ferrari nella gara di Le Mans.

Tra i titoli imperdibili a marzo c'è "Cena con delitto - Knives out" (disponibile dal 19 marzo), brillante giallo deduttivo condito da una vena ironica con attori del calibro di Daniel Craig, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette e Christopher Plummer. In arrivo anche "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" (dall'11 marzo), sequel del film d'animazione Disney del 2013 amatissimo da grandi e piccini.

Per i fan di Woody Allen, il 26 marzo arriva "Un giorno di pioggia a New York", ultimo lavoro del regista con Timothée Chalamet ed Elle Fanning. Per chi invece preferisce l'azione, dal 4 marzo è disponibile "Terminator - Destino oscuro" di Tim Miller, sesta pellicola della saga di Terminatori.

Per quanto riguarda il cinema italiano, a marzo arrivano la commedia "Cetto c'è, senzadubbiamente" (disponibile dal 5 marzo) e "L'immortale" (disponibile dal 19 marzo), spin-off della serie "Gomorra" incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio (Marco D'Amore, anche regista del film).

Infine, sono in arrivo anche "L'ufficiale e la spia" (dal 5 marzo), nuovo film di Roman Polanski sul caso Dreyfus, e "Midway" (dal 19 marzo), che mette in scena la battaglia di Midway della Seconda guerra mondiale.