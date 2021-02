Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a marzo 2021

Tra le novità del mese: "Soul", "Memorie di un assassino" e "Tutti per 1 – 1 per tutti" "Soul" Giulia Ausani







Anche a marzo Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti in sala e alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film d'azione, thriller e titoli d'animazione adatti a tutta la famiglia.

Il 23 marzo arriva "Soul", nuovo film Pixar che promette risate, riflessioni sul senso della vita e qualche lacrima. Dal 10 marzo invece è disponibile "Wander Darkly", storia d'amore a tinte soprannaturali con Diego Luna e Sienna Miller.

In arrivo tre titoli per gli appassionati di storia: dal 10 marzo è disponibile "The outpost", film con Orlando Bloom e Scott Eastwood che racconta la battaglia di Kamdesh durante la guerra in Afghanistan. Il 9 marzo arriva "L'ultimo Vermeer", che narra la vera storia di un uomo che truffò i nazisti e guadagnò milioni di dollari vendendo quadri falsi. E poi "Waiting for the Barbarians" (dal 9 marzo), film storico del regista colombiano Ciro Guerra che vede nel cast anche Johnny Depp e Robert Pattinson.

Per i fan del cinema asiatico sono in arrivo due titoli: dal 3 marzo è disponibile "L'ultimo Yakuza" del giapponese Takashi Miike, mentre dal 16 marzo c'è "Memorie di un assassino", thriller del regista sudcoreano Bong Joon-Ho, che nel 2020 ha vinto l'Oscar per "Parasite".

Per chi invece preferisce le commedie, il 9 marzo arriva "Tutti per 1 – 1 per tutti", film di Giovanni Veronesi sequel di "Moschettieri del re – La penultima missione" con Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea e Margherita Buy. Dal 3 marzo invece è disponibile "Amore a seconda vista", commedia francese in cui il protagonista si ritrova in un mondo nel quale non ha mai incontrato la donna della sua vita.