Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a Natale

Tra le novità in arrivo ci sono "IT - Capitolo due", il nuovo remake de "Il re leone" e "Tolkien"

11 Dicembre 2019 | 14:58 di Giulia Ausani

Anche a dicembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra biopic, film d'animazione e horror. In più, in occasione delle feste, un'offerta di titoli perfetti per il periodo di Natale come "Polar Express", "Le cronache di Narnia", "Mamma ho perso l’aereo" e il sequel, "Nightmare before Christmas", "Hook - Capitan Uncino", "Love Actually" e molti altri.

Dal 4 dicembre su Rakuten è disponibile "Il re Leone", nuovo remake del celebre classico Disney: diretto da Jon Favreau, in Italia ha sbancato il box office incassando più di 37 milioni di euro. Per quanto riguarda i film d'animazione, il 26 dicembre arriva "Angry Birds 2", sequel di "Angry Birds".

Per i fan dell'horror, dal 19 dicembre c'è "IT - Capitolo 2", seconda parte della trasposizione cinematografica del grande classico della letteratura horror di Stephen King. Nel cast anche James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. 

Da non perdere anche "Tolkien" (disponibile dal 26 dicembre), che racconta la vita del filologo britannico autore de "Il signore degli anelli", e "Blinded by the light" (dal 12 dicembre), basato su una storia vera, che ruota attorno a un ragazzo inglese ossessionato da Bruce Springsteen.

In arrivo anche "Stuber" (disponibile dal 12 dicembre), action crime che racconta le avventure di un autista di Uber che resta suo malgrado coinvolto in un'operazione di polizia, e "E poi c'è Katherine" (dal 26 dicembre), con Emma Thompson nei panni di una spietata conduttrice di un talk show che rischia di perdere la direzione del suo programma.