Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a novembre 2019

28 Ottobre 2019 | 15:28 di Giulia Ausani

Anche a novembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film d'azione e horror. In più, una grande novità: Rakuten introduce una nuova sezione con film e contenuti originali gratuiti, con pubblicità.

Nella nuova sezione "Free" a novembre arrivano "Matchday - Inside FC Barcelona", docuserie sulla storia del Barcellona narrata da John Malkovich. Dal 7 novembre sarà disponibile un'altra novità a tema sportivo: "MessiCirque", documentario che esplora il dietro le quinte dello spettacolo teatrale Messi10 del Cirque du Soleil, ispirato a Lionel Messi. Il documentario mostra il ruolo di Messi nello sviluppo creativo dello spettacolo.

Tra le novità più attese della sezione a pagamento ci sono "Men in Black - International" (disponibile dall'8 novembre), nuovo capitolo del celebre franchise di Men in Black, e "Fast & Furious - Hobbs & Shaw" (dal 13 novembre), spin-off della saga di Fast & Furious.

Per gli amanti del genere horror ci sono l'imperdibile "Midsommar - Il villaggio dei dannati" di Ari Aster (disponibile dal 13 novembre), con protagonista la bravissima Florence Pugh, e "The Nest - il nido" (dal 27 novembre), opera prima di Roberto De Feo.

Suspense assicurata con "Crawl – Intrappolati" (disponibile dal 28 novembre), in cui durante un uragano una donna cerca di salvare il padre dall’attacco di alligatori giganti. Per chi ama i disaster movie invece c'è "The Quake - Il terremoto del secolo" (dal 21 novembre), sequel di "The Wave".

Jodie Foster, Jeff Goldblum e Zachary Quinto sono i protagonisti di "Hotel Artemis" (disponibile dal 14 novembre), che segue le vicende di un ospedale per criminali in una Los Angeles del futuro. Per chi ama i thriller invece c'è "Serenity - L'isola dell'inganno" (dal 14 novembre) con Matthew McConaughey e Anne Hathaway.

Sul fronte cinema italiano c'è "Il Grande Salto" (disponibile dal 25 novembre), scritto e diretto da Giorgio Tirabassi, che racconta di due amici ladri molto sfortunati.