Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a novembre 2020

29 Ottobre 2020 | 11:59 di Giulia Ausani

Anche a novembre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con film mai usciti al cinema e alcuni dei successi più recenti, tra film per tutta la famiglia, horror e documentari.

Tra i titoli più attesi ci sono il nuovo "Mulan" (disponibile dall'11 novembre), remake in live-action del celebre classico d'animazione Disney, e "Le Streghe" di Robert Zemeckis, adattamento del famoso libro per bambini di Roald Dahl. Per restare in tema letteratura per l'infanzia, dall'11 novembre è disponibile anche "Wendy", ispirato alla storia di Peter Pan.

Dal 29 ottobre è disponibile "Mi chiamo Francesco Totti", documentario di Alex Infascelli sull'ex capitano della Roma. Basato sul libro "Un capitano" di Totti e Paolo Condò.

Da non perdere "Volevo Nascondermi" (disponibile dal 20 novembre), biopic sul pittore Ligabue interpretato da Elio Germano che si è aggiudicato l’Orso d’argento come miglior attore al Festival del cinema di Berlino. Il film mostra magistralmente il genio ma anche il tormento, il disagio e la profonda sofferenza di uno dei migliori pittori italiani del ventesimo secolo.

Il 9 novembre arriva "Human Capital", remake americano del film di Paolo Virzì "Il capitale umano". Nel cast ci sono Liev Schreiber, Marisa Tomei e Maya Hawke. In arrivo anche la commedia drammatica francese "Il meglio deve ancora venire" (disponibile dal 16 novembre) con Fabrice Luchini.

Dal regista di "Downton Abbey" arriva "Six minutes to midnight" (disponibile dal 20 novembre): ambientato all'inizio della Seconda guerra mondiale, racconta la storia di un'insegnante che scopre che nella scuola inglese dove lavora studiano le figlie di alcuni membri dell'alto comando nazista.

In arrivo anche "Zeroville" (dal 16 novembre) di James Franco, anche co-protagonista insieme a Seth Rogen e Megan Fox. Il film è un tributo alla vecchia Hollywood ed è basato sull'omonimo romanzo. Infine, dal 6 novembre è disponibile "The song of names - La musica della memoria" con Tim Roth e Clive Owen.