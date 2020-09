Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming a ottobre 2020

23 Settembre 2020 | 15:17 di Giulia Ausani

Anche a ottobre Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra film horror, commedie e film d'azione.

Da non perdere "Vivarium" (disponibile dall'8 ottobre), un thriller psicologico con Jesse Eisenberg e Imogen Poots nei panni di una coppia che si trasferisce in uno strano quartiere residenziale. Per chi preferisce l'horror, sono in arrivo "The Grudge" (disponibile dal 21 ottobre), reboot americano del cult giapponese, e "La casa del terrore" (dal 29 settembre), in cui un gruppo di amici si riunisce in una casa stregata dove i loro incubi diventano reali.

Per i fan delle commedie c'è "Casa Casinò" (dal 16 ottobre), in cui una coppia di genitori apre un casinò illegale in casa. In arrivo anche "Mighty Oak" (dal 29 ottobre), commedia drammatica in cui una direttrice musicale deve riprendere in mano la sua vita dopo la morte del fratello.

Per gli amanti dei film di guerra, su Rakuten TV arrivano il film russo "1941 - Fuga da Leningrado" (disponibile dal 21 ottobre), storia d'amore sullo sfondo della Seconda Guerra mondiale, e "Era mio figlio" (dal 29 settembre), tratto dalla vera storia di William Pitsenbarger, che riuscì a salvare oltre sessanta marine durante il conflitto in Vietnam.

In arrivo anche "Official secrets" (disponibile dal 9 ottobre), dramma biografico che racconta la storia vera di Katharine Gun (Keira Knightley), l'analista inglese divulgò i tentativi di Stati Uniti e Inghilterra di giustificare la Prima Guerra del Golfo.

Per i fan dei film d'azione c'è "Primal" (dal 29 settembre), con Nicholas Cage nei panni di un cacciatore incaricato di trasportare su una nave un gruppo di bestie feroci. Da non perdere anche "Robert The Bruce – Guerriero e Re" (dal primo ottobre) che in stile Braveheart racconta la storia di Roberto I di Scozia.

C'è spazio anche alle storie d'amore con "Eternal Beauty" (dal 2 ottobre in versione originale con i sottotitoli) e "The photograph" (dal 31 ottobre), che intreccia storie d'amore in periodi diversi. Infine, segnaliamo anche il film drammatico "A proposito di Rose" (dal 16 ottobre), su un'aspirante cantante country scozzese.