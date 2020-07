Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming ad agosto 2020

Tra gli arrivi: "Shortcut", "The day shall come" e "Killerman"

Foto: Tom Holland e Zendaya in "Spider-Man: Far From Home" - Credit: © Columbia Pictures

28 Luglio 2020 | 17:51 di Giulia Ausani

Anche ad agosto Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra horror, titoli per tutta la famiglia e novità mai arrivate in sala. Inoltre, dal 31 luglio al 10 agosto sono disponibili tutti i film Marvel di Spider-Man, dalla trilogia di Sam Raimi agli ultimi con protagonista Tom Holland.

Tra i film da brivido in arrivo ci sono "The tunnel – Trappola nel buio", action thriller svedese ad alta tensione (disponibile dal 4 agosto) e "Shortcut" (dal 19 agosto), horror italo-tedesco che segue cinque bambini inglesi in vacanza in Italia minacciati da un'entità misteriosa. È invece già disponibile "Scooby!", film di Scooby-Doo realizzato in computer grafica.

Senza passare dal cinema, escono direttamente sulla piattaforma l'action crime con Steven Seagal "Beyond the law – L'infiltrato" (disponibile dal 7 agosto) e "Killerman" (dal 28 agosto), con Liam Hemsworth nei panni di un riciclatore di denaro che si sveglia senza memoria e con milioni di dollari in contanti e droghe rubati in una corrotta New York. In arrivo anche l'action drama "El Chicano" (dal 6 agosto), ambientato nel mondo della droga statunitense, e "River runs red" (dal 14 agosto) con Taye Diggs, John Cusack e Luke Hemswroth, un film di grande attualità sulla questione razziale. Storia di un padre in lutto e di un detective veterano che percorrono con coraggio la dissestata strada verso la giustizia.

"Ci rivediamo lassù" (disponibile dal 20 agosto) è un pluripremiato film francese in cui due superstiti delle trincee decidono di montare una truffa ai memoriali di guerra. "1918: I giorni del coraggio" (dal 26 agosto) invece dei quattrocento soldati ucraini che nel 1918 affrontarono l'esercito bolscevico.

Infine, qualcosa di più leggero: "The day shall come" (disponibile dal 17 agosto) è la storia di un predicatore impoverito che lotta per salvare la sua famiglia dallo sfratto, e "L'incantesimo del lago: Un matrimonio reale" (dal 3 agosto) è perfetto per grandi e piccini.