Rakuten Tv: i nuovi film da vedere in streaming ad aprile 2020

27 Marzo 2020 | 15:45 di Giulia Ausani

Anche ad aprile Rakuten Tv porta il cinema direttamente a casa con alcuni dei successi cinematografici più recenti, tra blockbuster, film d'azione hollywoodiani e titoli italiani.

Buona notizia per i fan di Star Wars: il primo aprile arriva "Star Wars: Episodio IX - L'ascesa di Skywalker", scritto e diretto da J. J. Abrams, e contemporaneamente sarà possibile vedere tutta la saga a un prezzo speciale. Azione per tutta la famiglia con "Jumanji: The next level" (disponibile dal 10 aprile), sequel di "Jumanji - Benvenuti nella giungla". Nel cast ritroviamo Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Da non perdere anche "Piccole Donne" (disponibile dal 23 aprile) di Greta Gerwig, nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Louisa May Alcott. Le sorelle March sono interpretate da Saoirse Ronan (Jo), Emma Watson (Meg), Florence Pugh (Amy) ed Eliza Scanlen (Beth). Nel cast anche Laura Dern, Timothée Chalamet e Meryl Streep.

In arrivo anche il nuovo "Pinocchio" (dal 2 aprile) di Matteo Garrone, che ha ricevuto quindici nomination ai David di Donatello 2020. Nel cast anche Roberto Benigni nel ruolo di Geppetto e Gigi Proietti in quello di Mangiafuoco. Per i più piccoli invece c'è "Spie sotto copertura" (dall'8 aprile), avventura di animazione ispirata alla saga di 007.

Sul fronte commedie romantiche abbiamo "Last Christmas" di Paul Feig, con protagonista Emilia Clarke, in arrivo il 10 aprile. E poi largo ai titoli italiani come "La dea fortuna" di Ferzan Özpetek (disponibile dal 2 aprile), "Hammamet" di Gianni Amelio con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi (dal 23 aprile) e "18 regali", ispirato alla vera storia di una donna che, dopo aver scoperto di avere un cancro mentre era incinta della figlia, decide di lasciarle diciotto regali, uno per ogni anno fino alla maggiore età (dal 16 aprile).