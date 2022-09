“Rapiniamo il Duce”: una storia “quasi vera”

Su Netflix dal 26 ottobre il nuovo film di Renato De Maria con Pietro Castellitto e Matilda De Angelis "Rapiniamo il Duce" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Viene definito «una storia quasi vera» il film "Rapiniamo il Duce", in arrivo sulla piattaforma streaming Netflix dal 26 ottobre. Pietro Castellitto è protagonista della pellicola, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, che racconta di un contrabbandiere della borsa nera milanese deciso a sottrarre il tesoro leggendario del Duce Benito Mussolini, insieme a una banda di disadattati.

Prodotto da Bibi Film, "Rapiniamo il Duce" è diretto da Renato De Maria (già regista de "Lo spietato"), che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Federico Gnesini e Valentina Strada.

La trama di "Rapiniamo il Duce"

Milano, aprile 1945, agli sgoccioli della Seconda Guerra Mondiale. La città è in macerie, nel caos della guerra Isola è diventato il re del mercato nero, guidato da un’unica legge morale: la sopravvivenza. Yvonne è la sua fidanzata clandestina, cantante del Cabiria, l’unico locale notturno rimasto aperto in città. Ma anche Borsalino, gerarca fascista, torturatore spietato, è innamorato perdutamente di Yvonne e disposto a tutto pur di averla. Isola e i suoi intercettano una comunicazione cifrata e scoprono che Mussolini ha nascosto il suo immenso tesoro proprio a Milano, nella cosiddetta “zona nera”. in attesa di fuggire per la Svizzera, scampando alla cattura e alla forca. Isola non può lasciarsi sfuggire l’occasione della vita, il colpo più ambizioso della Storia e decide perciò di mettere in atto un’impresa folle: rapinare il Duce.

Il cast di "Rapiniamo il Duce"

Il protagonista Pietro Castellitto è affiancato da un cast di volti noti come Matilda De Angelis, Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri insieme a Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro e a Filippo Timi.

