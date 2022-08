Ready Player One, i videogame secondo Steven Spielberg

A differenza del libro, che può essere compreso e apprezzato fino in fondo solo da chi ha giocato ai videogame degli anni '80 e '90, potrete godervi il film di Spielberg anche se non avete mai acceso una PlayStation in vita vostra. Anzi, sostituendo le “prove” del libro con situazioni molto scenografiche e spettacolari, diverse dall’originale, ma che conservano la filosofia del romanzo (il regista ha lavorato a stretto contatto con l’autore di Ready Player One), Spielberg riesce a “spiegare” come funzionano i videogame in modo diretto e semplice.

Se invece siete appassionati di Super Mario, Need for Speed e World of Warcraft, riconoscerete i vostri giochi e coglierete le mille citazioni, da Halo a Overwatch, e non avrete mai la sensazione che chi ha prodotto il film non capisca il vostro hobby. Per gli appassionati, è un film da vedere al cinema godendosi ogni momento dell’ottovolante da due ore e mezzo e poi passarsi al rallentatore ogni scena del film non appena esce in home video per cogliere ogni citazione, omaggio o easter egg disseminati un po’ ovunque. Grandi assenti, probabilmente per una questione di diritti, gli eroi Disney, da Star Wars a Marvel, ma la quantità di icone pop è talmente poderosa da non far sentire quasi la loro mancanza.