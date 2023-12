“Rebel Moon”, le imprese eroiche di Kora e compagni

Arriva su Netflix la prima parte della saga epica di Rebel Moon "Rebel moon" Credit: © Netflix Carmen Pugliese







Si puo' vedere su

Su Netflix il 22 dicembre arriva il film “Rebel moon - Figlia del fuoco” di Zack Snyder (regista di “L’alba dei morti viventi”, “300” e “Army of the dead”), un evento epico tra scienza e fantasy la cui realizzazione ha richiesto decenni di lavoro.

«Ho sempre amato le storie di riscossa, le situazioni in cui i cattivi sottovalutano i buoni, o quelle in cui i cattivi hanno pregiudizi su ciò di cui sono capaci i buoni e la loro scarsa immaginazione permette ai personaggi positivi di superare le aspettative. Voglio che il pubblico sia empatico con i nostri eroi» ha affermato il regista. Ognuno combatte animato dal proprio senso di giustizia e di riscatto, ma la storia ruota principalmente attorno a un’eroina: Kora, interpretata da Sofia Boutella. «Kora, oltre ad avermi insegnato ad andare a cavallo, mi ha insegnato come combattere con coraggio le battaglie che ritengo giuste» confida l’attrice a Sorrisi.

Quando gli eserciti del tirannico Regent Balisarius (Fra Fee) minacciano un insediamento su una Luna ai confini dell’universo, diventa lei l’unica speranza di sopravvivenza e riceve l’incarico di scovare abili combattenti per affrontare con lei il compito impossibile di battersi contro il Mondo Madre. Mentre l’ombra oscura di tutto un impero incombe sulla Luna, un nuovo esercito di eroi prende forma.

Abbiamo chiesto a Snyder chi è la Kora, l’eroina della sua vita e, senza esitare nemmeno un attimo ha risposto: «È lei!» indicando la moglie Deborah, che è anche la produttrice del film.

Intanto vi anticipiamo che ci sarà una seconda parte, che arriverà invece ad aprile 2024.