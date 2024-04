“Rebel Moon – Parte 2”, è l’ora della resa dei conti

Termina così la saga fantascientifica di Zack Snyder su Netflix "Rebel Moon - Parte 2: La sfregiatrice" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Era stato uno dei film-evento di Natale di Netflix, ma solo dal 19 aprile sapremo come si concluderà. Parliamo di “Rebel moon”, kolossal da 166 milioni di dollari girato dal regista Zack Snyder e ambientato in una lontana galassia funestata dal potere del Mondo Madre.

Nella seconda parte, intitolata “Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice”, ritroviamo Kora e gli altri guerrieri sopravvissuti che proseguono la loro guerra contro il Mondo Madre per proteggere il villaggio di Veldt. E in attesa dello scontro finale conosceremo meglio uno per uno i ribelli.